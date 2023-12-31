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31-ديسمبر-2023
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6 مشروعات طرقية بقيمة 1.74 مليار ليرة في اللاذقية
كاريكاتور
حصيلة متفاوتة لسلتنا في عام 2023 … تألق في الفئات العمرية وإخفاقات على مستوى الرجال
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كاريكاتور
محمد عباس
31-ديسمبر-2023
حصيلة متفاوتة لسلتنا في عام 2023 … تألق في الفئات العمرية وإخفاقات على مستوى الرجال
6 مشروعات طرقية بقيمة 1.74 مليار ليرة في اللاذقية
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