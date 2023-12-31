6 مشروعات طرقية بقيمة 1.74 مليار ليرة في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

تنفّذ المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية عدة مشروعات صيانة للشبكة الطرقية في محافظة اللاذقية.

وذكر المهندس مصعب أحمد مدير فرع المؤسسة في اللاذقية أن القيمة العقدية لمشاريع الصيانة والتصريف المطري والدهان الطرقي خلال العام ٢٠٢٤ بلغ مجموع عقودها ١.٧٤ مليار ليرة تشمل ٦ عقود صيانة، لافتاً إلى أنّ هذه المشاريع تأتي لتحسين كفاءة وجاهزية شبكة الطرق المركزية فنيّاً، وتتمثل في مشروع صيانة طريق اللاذقية، وطريق القصر مع وصلة الشبطلية، وتبلغ القيمة العقدية للمشروع 288 مليون و465 ألف ليرة بنسبة تنفيذ لأعمال المشروع 90%، ومشروع الصيانة على محور أوتوستراد اللاذقية – طرطوس من الجهتين الغربية والشرقية ضمن اللاذقية.

وأشار مدير فرع المؤسسة إلى أعمال الصيانة الدورية على محور طريق الساحل – الغاب، وينفّذ المشروع فرع الشركة العامة للطرق والجسور بقيمة عقدية قدرها ٢١٣ مليون و١٣٣ ألف و٨٠٠ ليرة نسبه التنفيذ 80%، والصيانة الدوريّة على طريق اللاذقية – بانياس القديم من الكيلو متر صفر من الكراج، وحتى الكيلو متر 42 وبمواقع متفرقة، واتوستراد القبو – القرداحة من الكيلو متر صفر عند عقدة القرداحة حتى مدخل القرداحه الكيلو متر 11 ونص من تنفيذ فرع الشركة العامة للطرق والجسور، بقيمة عقديه للمشروع 263 مليون و972 ألف ليره، وبنسبة تنفيذ 95%