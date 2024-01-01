العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته على الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

واصل العدو الصهيوني اعتداءاته وقصفه على القرى والبلدات في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات العدو قصفت خلال الليلة الماضية محيط بلدتي طير حرفا والجبين، كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على أطراف بلدتي الضهيرة والجبين.

وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي طوال الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب وصولاً حتى الساحل البحري، وفوق مدينة صور، كما أطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية من الناقورة حتى بلدات رامية والقوزح ودبل وعين ابل وعيتا الشعب.