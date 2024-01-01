1-يناير-2024
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المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في الشدادي وحقل كونيكو

بشار المحمد

بغداد-سانا     

استهدفت المقاومة العراقية برشقة صاروخية اليوم قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو بريف دير الزور، محققة إصابة مباشرة.

وأوضحت المقاومة في بيان لها أنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مقاتلو المقاومة في العراق قاعدة الاحتلال في حقل كونيكو في ريف دير الزور برشقة صاروخية، أصابت أهدافها”.

وأكدت المقاومة العراقية في ختام بيانها استمرارها في دك معاقل العدو.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت في وقت سابق اليوم قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي بالطيران المسيّر.

واستهدفت المقاومة العراقية أمس القوات الأمريكية في قاعدة قرب مطار أربيل شمال العراق.

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