المقاومة الفلسطينية توقع قتلى ومصابين بصفوف قوات الاحتلال في غزة.. واستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات
الأرض المحتلة-سانا
واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، موقعة قتلى ومصابين في صفوفها.
وقالت المقاومة الفلسطينية في بيان اليوم: إن مقاتليها نصبوا كميناً محكماً لقوة صهيونية في أحد المنازل التي تتمركز أمامها آليات العدو في مخيم البريج وسط القطاع، وفور دخول القوة للمنزل باغتوهم بصليات الرصاص والقذائف ضد التحصينات، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
وأضافت المقاومة: إن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الإسرائيلي في خان يونس جنوب القطاع، واستهدفوا آلية بقذيفة “آر بي جي” وحققوا فيها إصابة مباشرة، كما استهدفوا تجمعات لجنوده وآلياته جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة بقذائف الهاون، فيما سيطروا على طائرة مسيرة للاحتلال في بيت حانون شمال القطاع.
إلى ذلك ذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف المنطقة الوسطى من قطاع غزة ومحيط مسجد أبو داوود في مخيم النصيرات، بينما قصفت مدفعيته محيط مناطق جباليا البلد شمال القطاع وحي التفاح شرق مدينة غزة.
كما قصف طيران الاحتلال ومدفعيته مناطق متفرقة في مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، بينما استشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف طيران الاحتلال مناطق في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
وأصيب عدد من الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال بعد قصف طائرة مسيّرة للاحتلال منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 87 إلى أكثر من 21822، والجرحى إلى 56451.