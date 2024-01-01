المقاومة الفلسطينية توقع قتلى ومصابين بصفوف قوات الاحتلال في غزة.. واستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات

وقالت المقاومة الفلسطينية في بيان اليوم: إن مقاتليها نصبوا كميناً محكماً لقوة صهيونية في أحد المنازل التي تتمركز أمامها آليات العدو في مخيم البريج وسط القطاع، وفور دخول القوة للمنزل باغتوهم بصليات الرصاص والقذائف ضد التحصينات، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأضافت المقاومة: إن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الإسرائيلي في خان يونس جنوب القطاع، واستهدفوا آلية بقذيفة “آر بي جي” وحققوا فيها إصابة مباشرة، كما استهدفوا تجمعات لجنوده وآلياته جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة بقذائف الهاون، فيما سيطروا على طائرة مسيرة للاحتلال في بيت حانون شمال القطاع.

إلى ذلك ذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف المنطقة الوسطى من قطاع غزة ومحيط مسجد أبو داوود في مخيم النصيرات، بينما قصفت مدفعيته محيط مناطق جباليا البلد شمال القطاع وحي التفاح شرق مدينة غزة.