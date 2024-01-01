بعد زلزال اليابان.. روسيا تصدر إنذاراً من تسونامي

موسكو – طوكيو -سانا

أصدرت السلطات في جزيرة ساخالين ومدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي إنذاراً من تسونامي محتمل، بعد أن ضرب زلزال قوي ساحل اليابان صباح اليوم.

وحسب موقع (RT) حذرت هيئة الطوارئ في ساخالين من أن يطال تسونامي أجزاء من الساحل الغربي للجزيرة، وتم تفعيل نظام الإنذار في عدد من مناطق ساخالين، وجرى إجلاء السكان إلى أماكن آمنة.

وحثت السلطات جميع الموجودين في سواحل مضيق التتار على الاحتماء في ارتفاعات لا تقل عن 30 إلى 40 متراً.

وفي فلاديفوستوك أكدت إدارة المدينة أن على الصيادين وكل من يخطط للخروج إلى عرض البحر العودة فوراً إلى الشاطئ، موضحة أنه من المتوقع أن تأتي الموجة من جهة خليج أوسوريسك.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية 7.6 درجات وسط اليابان اليوم، ما أدى إلى صدور تحذيرات من موجات مد عاتية “تسونامي” وإصدار تعليمات للسكان بالإخلاء والاستعداد لهزات تابعة محتملة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK: إن موجة تسونامي بارتفاع متر واحد ضربت مناطق على الساحل الغربي بطول بحر اليابان، فيما يتوقع وصول موجة أكبر لاحقاً.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات لمقاطعات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما الساحلية من وقوع موجات تسونامي.

وقال المتحدث باسم الحكومة هاياشي يوشيماسا في مؤتمر صحفي طارئ: إن السلطات لا تزال تتحقق من حجم الأضرار، ونبهت السكان للاستعداد لهزات أخرى محتملة.

وأظهرت لقطات بثتها NHK مباني تنهار في إيشيكاوا، كما أدى الزلزال إلى اهتزاز المباني في العاصمة طوكيو على الساحل المقابل.

وقالت شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية: إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 36 ألف منزل في مقاطعتي إيشيكاوا وتوياما.

وأعلنت هيئة تنظيم الأنشطة النووية في اليابان أنه لم يتم تأكيد أي خلل في محطات الطاقة النووية على طول بحر اليابان، بما في ذلك خمسة مفاعلات نشطة في محطتي أوهي وتاكاهاما اللتين تشغلهما شركة كانساي للطاقة الكهربائية في مقاطعة فوكوي.

كما أشارت الهيئة إلى أن محطة شيكا التابعة لشركة هوكوريكو في إيشيكاوا، وهي المحطة الأقرب لمركز الزلزال كانت قد أوقفت تشغيل مفاعليها اليوم بالفعل قبل الزلزال في إطار عمليات تفتيش دورية، ولم ترصد أي تأثيرات للزلزال.