بوتين: روسيا لن تتراجع أبداً ولا توجد قوة يمكنها أن توقف تطورها

ووفق موقع (RT) لفت بوتين في كلمته إلى الروس بمناسبة العام الجديد إلى أنه في عام 2023 دافعت روسيا بقوة عن مصالحها الوطنية وحريتها وأمنها، مشيراً إلى أن الأمر الرئيسي الذي وحّد ويوحد الروس هو مصير الوطن والفهم العميق للأهمية القصوى للمرحلة التاريخية التي تمر بها روسيا.

وقال بوتين: “نحن ندرك بشكل تام وواضح أن الكثير يرتبط بمدى اعتمادنا على أنفسنا في هذه الفترة وعلى تفكيرنا بما هو أفضل، وعلى رغبتنا في دعم بعضنا البعض بالقول والفعل”، مضيفاً: “إن العمل من أجل الصالح العام أدى إلى توحيد المجتمع، ونحن متحدون في أفكارنا وفي العمل وفي القتال ونظهر أهم سمات الشعب الروسي وهي التضامن والرحمة والصمود”.

كما خاطب بوتين العسكريين الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقال: “نحن فخورون بكم ومعجبون بشجاعتكم، ولا شك في أنكم تشعرون بالدعم القوي والصادق من ملايين المواطنين الروس”.

وفي شأنٍ آخر، أكد بوتين في خطاب بمناسبة بداية الرئاسة الروسية لمجموعة “بريكس” أن روسيا تتطلع إلى عمل مثمر مع جميع الدول الأعضاء في المجموعة.

وقال بوتين: “الرئاسة الروسية لمجموعة البريكس ستعمل بهذه الروح وسيكون شعارها تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين”، موضحاً أنه في إطار الرئاسة من المخطط عقد أكثر من 200 حدث من مختلف المستويات والاتجاهات في العديد من مدن روسيا، “ونحن ندعو ممثلي جميع البلدان التي ترغب في التعاون مع منظمتنا للمشاركة فيها”.

وأشار بوتين إلى مواصلة تعزيز التفاعل في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والبيئة، وكذلك الثقافة والرياضة والتبادلات الشبابية ومن خلال المجتمع المدني، لافتاً إلى أن انضمام أعضاء جدد للمنظمة كمصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا يوضح بشكل مقنع السلطة المتنامية للمجموعة ودورها في الشؤون العالمية.

وشدد بوتين على أن المبادئ التوجيهية للمجموعة قائمة على المساواة في السيادة، واحترام اختيار طريق التنمية الخاص، والمراعاة المتبادلة للمصالح والانفتاح والتوافق والرغبة في تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ونموذج عادل للنظام المالي والتجاري العالمي، والبحث عن حلول جماعية للمشاكل الأكثر إلحاحاً في عصرنا.

ولفت بوتين إلى أن الرئاسة الروسية ستركز بشكل خاص على زيادة تنسيق السياسة الخارجية للدول المشاركة والبحث المشترك عن استجابات فعالة للتحديات والتهديدات التي يتعرض لها الأمن والاستقرار الدولي والإقليمي.