قداسٌ إلهي بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية في الكاتدرائية المريمية بدمشق

دمشق-سانا

أُقيم قداس إلهي في الكاتدرائية المريمية بدمشق صباح اليوم، بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية، ترأسه غبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر.

وعاون غبطة البطريرك في خدمة القداس متروبوليت حلب والإسكندرون وتوابعهما أفرام معلولي ومتروبوليت حمص وتوابعها غريغوريوس خوري والوكيل البطريركي رومانوس الحناة والأساقفة موسى الخوري ويوحنا بطش وموسى الخصي ولفيف من الكهنة الأجلاء وقام بخدمة القداس جوقة الكاتدرائية المريمية البطريركية.

وقال غبطة البطريرك يوحنا العاشر في كلمته: “نصلي من أجل سورية التي دفعت من أقدار أبنائها ثمناً باهظاً وعانت حصاراً اقتصادياً جائراً ومن أجل الشعب الذي قاسى آثار الحرب العدوانية المدمرة التي طالت كل أبنائه وشرائحه كما نصلي من أجل فلسطين المصلوبة على قارعة طريق الأمم وهي تبكي أبناء غزة وتتوق لسلام بشر به طفل المغارة، والقدس ترزح تحت الاحتلال الغاشم”.

وأضاف البطريرك يوحنا العاشر: “نعيد اليوم وفي القلب غصة المخطوفين ومنهم أخوانا مطرانا حلب يوحنا إبراهيم وبولس يازجي وسط صمت وتعاجز دولي مستنكر ومشجوب”، مشيراً إلى أن دعاءنا اليوم من أجل القدس الشريف وكل بقعة من هذا الشرق ومن أجل السلام في العالم أجمع.

وختم غبطة البطريرك عظته بالدعاء إلى الله تعالى أن يحمي سورية وشعبها وجيشها وقائدها، وأن يعيد لها أمنها وازدهارها.