كنعاني: اعتداءات الكيان الصهيوني على سورية انتهاك واضح للقوانين الدولية

طهران-سانا

جدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التأكيد أن اعتداءات الكيان الصهيوني على سورية انتهاك ونقض واضح لكل القوانين الدولية.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم: إن هذه الأعمال والاعتداءات على سورية تشكل تهديداً واضحاً لأمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى مواقف سورية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وكونها إحدى أهم حلقات محور المقاومة.

وأضاف كنعاني: “إن مسؤولية التصدي لأعمال الكيان الصهيوني الإرهابية تقع على عاتق المجتمع الدولي وكل المؤسسات الدولية وبالأخص مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة”.

وأوضح كنعاني أن سياسات الكيان الغاصب تقوم على نقل التوتر والتفكك الداخلي الذي يعيشه إلى باقي الدول الأخرى بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.