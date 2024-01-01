مدير صحة حمص: إصابة واحدة بالرصاص الطائش خلال ليلة رأس السنة

حمص – صديق محمد

في إطار متابعته لوضع الإصابات وما تردد من معلومات متضاربة بين المواطنين في ليلة رأس السنة “البعث أون لاين” تواصل مع مدير صحة حمص الدكتور مسلّم أتاسي للوقوف على تفاصيل ومجريات ما وقع من إصابات.

وفي هذا الصدد بين الدكتور أتاسي أن المديرية كانت عبر جميع المشافي والمراكز التابعة وسيارات الإسعاف في حالة استنفار تام خلال الليلة الماضية، تحسباً لحدوث أي حالات طارئة، مبيناً أنه وقعت حالة إصابة واحدة لطفل صغير بعمر ٣-٤ سنوات، في منطقة (بين الفخذ والخاصرة)، وهو الآن بحالة مستقرة، وأن الأمور جرت على ما يرام.

ونفى مدير الصحة حدوث حالات وفاة أو إصابات أخرى ناجمة عن الرصاص الطائش سوى ما ذكر آنفاً.