منافسة قوية ومستويات مبشرة في ذهاب دوري سلة السيدات

شهدت مباريات مرحلة ذهاب دوري سلة السيدات التي اختتمت أمس الأول حالة إيجابية تمثلت باتساع رقعة المنافسة على لقب الدوري لتكون بين أربعة أندية هي (الوحدة وحطين وأهلي حلب والثورة) ، في حين لن يعرف هوية الفريق الذي سيهبط للدرجة الثانية إلا في المراحل الأخيرة من عمر الدوري حيث باتت المنافسة محصورة بين ناديي اليرموك والساحل وبدرجة أقل الأشرفية، خاصة وأن الفريق الأول الذي هبط هو تشرين (وصيف لقب النسخة قبل الماضية) كونه اعتذر منذ بداية الموسم.

الدوري عرف دخول فريق حطين كمنافس قوي على اللقب، وهو الذي تأهل للدوري كبطل للدرجة الثانية حيث قامت إدارة النادي بضم عدة لاعبات بهدف الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ومن الإيجابيات اللافتة كانت مشاركة عدد كبير من اللاعبات من أعمار صغيرة حيث أثبتن جدارتهن إضافة لتألق بعض اللاعبات المخضرمات، ما أعطى الدوري نكهة مميزة وهذا يدل على أن قرار الأندية كان صائباً بعدم دخول اللاعبات الأجنبيات.

أما المشكلة التي رافقت مرحلة الذهاب فكانت أخطاء التحكيم حيث اشتكت معظم الأندية من هذا الموضوع، وهو ما وضح جلياً في مباراة الثورة وحطين في ختام الذهاب ، واعتبرت المباراة الأعنف في الدوري وغابت عنها المتعة وكثرت فيها الخشونة والخلافات على أرض الملعب.

كما أسلفنا خبرة بعض اللاعبات كان واضحة المعالم حيث تصدرت لاعبة نادي حطين أليسيا مكاريان لائحة أفضل اللاعبات بالتسجيل حيث سجلت 153 نقطة خلال 8 مباريات بمعدل 19 نقطة بالمباراة، تلتها لاعبة أهلي حلب آنا أصلانيان بـ 125 نقطة بمعدل 15.6 نقطة ثم لاعبة نادي الثورة سيدرة سليمان بـ124 نقطة بمعدل 15.5 نقطة.

أما في التمريرات الحاسمة فتصدرت لاعبة فريق الثورة سيدرة سليمان ترتيب اللاعبات بـ40 تمريرة بمعدل 5 تمريرات في كل مباراة فيما حلت في المركز الثاني لاعبة أهلي حلب مايا الصوص ولاعبة الأشرفية روعة الحاج بـ 36 تمريرة ثم لاعبة حطين أليسيا مكاريان ولاعبة بردى روان الجرف بـ 35 تمريرة.

وتصدرت لاعبة بردى بتول السيد ترتيب أفضل اللاعبات في التقاط الكرات (الريباوند) بـ 119 ريباوند تلتها لاعبة الوحدة جلنار مبارك بـ95 ثم لاعبة أهلي حلب آنا أصلانيان بـ90 ريباوند.

الوحدة كان الفريق الأميز ولم يتعرض لأي خسارة فحقق 8 انتصارات، فيما حقق فريق الثورة (حامل اللقب) سبعة انتصارات مقابل خسارة واحدة أمام الوحدة، وجاء أهلي حلب ثالثاً ثم حطين تلاه بردى والجلاء فالأشرفية فاليرموك ثم الساحل.