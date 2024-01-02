ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 48 شخصاً على الأقل

طوكيو-سانا

أعلنت السلطات اليابانية أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد الاثنين ارتفعت إلى ما لا يقل عن 48 شخصاً، فيما تكافح فرق الإنقاذ للوصول إلى مناطق معزولة، حيث انهارت مبان وتضررت طرق وانقطعت الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات فى منطقة ايشيكاوا قولها: إن فرق الإنقاذ انتشلت المزيد من جثث الضحايا لتصل الحصيلة المؤقتة إلى 48 شخصاً حتى الآن.

ويواصل رجال الإطفاء مكافحة الحرائق في عدة مدن ويحاولون إنقاذ المزيد من الأشخاص المحاصرين تحت المباني المنهارة، فيما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية رصد أكثر من 155 هزة أرضية ارتدادية منذ وقوع الزلزال أمس، محذرة من احتمال حدوث المزيد من الهزات الأرضية القوية في الأيام المقبلة.

وتم تعليق العديد من خدمات السكك الحديدية والعبارات والرحلات الجوية إلى المنطقة.

وكان زلزال قوي بلغت شدته 7.5 درجات على مقياس ريختر ضرب غرب اليابان، أعقبته هزات ارتدادية قوية، ما أدى إلى تحذيرات من حدوث موجات مد تسونامي وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية.