استجرار أكثر من 5 ملايين ليتر مازوت زراعي في حلب

حلب – معن الغادري

بيّن المهندس رضوان حرصوني مدير زراعة حلب أن الكميات المستجرة من مادة المازوت الزراعي عن طريق برنامج الأتمتة بلغت منذ بدء عمل البرنامج مطلع الشهر قبل الأخير من العام الماضي ما يزيد عن 5 ملايين ليتر. وبموازاة ذلك بلغت الكميات المستجرة من البذار أكثر من 6 آلاف طن، فيما بلغت كمية الأسمدة المستجرة من مادة اليوريا نحو 4400 طن، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ الخطة الزراعية لإجمالي المحاصيل الشتوية تجاوزت ‎%‎60 حتى الآن، مبيناً أن الهطولات المطرية جيدة ومبشّرة لهذا العام، وصلت إلى 108 ملم مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت 53 ملم.

ووعد المهندس حرصوني خلال لقائه المزارعين والفلاحين في مناطق السفيرة ودير حافر ومنبج بتقديم كلّ الدعم الممكن، وتذليل الصعوبات التي تعترض العملية الزراعية وفق ما هو متاح من إمكانات، وطمأن المزارعين بأن سعر القمح سيكون حسب التكاليف الفعلية وسيكون منصفاً للمزارعين.