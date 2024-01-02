القبض على إرهابيين في الأنبار ونينوى

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على اثنين من إرهابيي تنظيم “داعش” كانا يخططان لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للمديرية العامة للأمن في الحشد الشعبي قوله: إنه تم إلقاء القبض على عنصريين اثنين من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في الفلوجة بمحافظة الأنبار وفي محافظة نينوى كانا يعدان للمشاركة في عمليات إرهابية تستهدف الجيش العراقي والقوات الأمنية والمدنيين، مشيراً إلى أنه تم تسليمهما إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض يوم الأحد على إرهابي في بغداد، وعثرت على وكرين لعصابات “داعش” في صحراء الثرثار شمال محافظة الأنبار.