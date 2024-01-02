توزيع 250 ألف غرسة مثمرة في المحافظات.. والزراعة تحدد المعايير

سبق أن أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة قررت توزيع 250 ألف غرسة مثمرة مجاناً على مختلف المحافظات وفق الأسس التي تضعها وزارة الزراعة.

وفي هذا الصدد دعت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الفلاحين الذين يرغبون بالحصول على الغراس المثمرة مجاناً لزراعة أراضيهم المجهزة لزراعة الأشجار المثمرة وتحقق الاشتراطات الفنية المحددة لخارطة توزيع الأنواع والأصناف العمل على الاستفادة منها ضمن المعايير المحددة.

وبين مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أنه سيتم توزيع الحمضيات في المنطقة الساحلية لتشجيع الفلاحين على استثمار كل المساحات القابلة للزراعة وتطبيق الخارطة الصنفية المعتمدة وتوفير فرص عمل للسكان وتحقيق عوائد اقتصادية للمستفيدين، وتوزيع المشمش في غوطة دمشق لإعادة إحياء صناعة قمر الدين من إنتاج المشمش كصناعة غذائية لها تراث ثقافي في المنطقة وتسوق كسلعة تصديرية، وتوزيع اللوز البذري والمطعم لتعويض الأشجار المقلوعة الناتجة عن انتشار مرض يباس أشجار اللوز ونشر زراعة الأصناف التي تتجاوز الإصابة بالصقيع الربيعي.

وأوضح حيدر أن تسليم الغراس يبدأ اعتباراً من 2 / 1/ 2024 ولغاية 31 /1/ 2024.

ونوّه بأن الأنواع المشمولة تتضمن 190 ألف غرسة حمضيات مطعمة توزع في محافظتي اللاذقية وطرطوس من مراكز الهنادي وفديو وطرطوس، و30 ألف غرسة مشمش بذري توزع في ريف دمشق من مراكز خرابو و الناصرية وبيتيما، و20 ألف غرسة لوز بذري ومطعم توزع في حمص وحماة من مركزي المختارية بحمص وزراعي حماة، و10 آلاف غرسة متنوعة من التين والرمان توزع في كل المحافظات عدا الحسكة والرقة ودير الزور.

وأشار حيدر إلى استمرار حملات زراعة الغراس المثمرة الخاصة بمشروع استبدال بساتين الحمضيات الهرمة في المنطقة الساحلية بتسليم غراس الحمضيات مجاناً وتعويض قيمتها من صندوق دعم الإنتاج الزراعي، ومبادرة زراعة الغراس المثمرة المدورة في الحدائق المنزلية بسعر التكلفة في كافة المحافظات.

وقال حيدر: تطبق المنحة على الأراضي المسموح باستثمارها من الفلاحين والمزارعين وفق القوانين والأنظمة النافذة، والتقيد بمحددات الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2023 – 2024 المتضمنة منع زراعة الأشجار المثمرة في الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل الحقلية، ويقوم من يرغب بالحصول على الأشجار المثمرة مجاناً بمراجعة الوحدة الإرشادية التابع لها لمنحه وثيقة تتضمن رقم العقار والمنطقة العقارية واسم صاحب العلاقة والمساحة المستصلحة لزراعة الأشجار المثمرة المستهدفة ونوع وعدد الغراس لزوم وحدة المساحة والصنف الملائم وفق خارطة الأصناف والمركز الزراعي الذي سيتم استلام الغراس منه.