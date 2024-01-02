زعيم المعارضة الكورية الجنوبية يتعرّض لحادث طعن

سيئول-سانا

أعلنت وسائل إعلام كوريا الجنوبية أن زعيم المعارضة الكوريّة الجنوبيّة لي جاي ميونغ تعرض للطعن في رقبته أثناء زيارة كان يقوم بها إلى مدينة بوسان الساحليّة جنوب شرق البلاد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن لي كان يسير محاطاً بعدد من الصحفيين بعد زيارته موقع مطار جديد في المدينة حين قام رجل يقف أمامه بطعنه بالسكين في رقبته.

وسقط السياسي المعارض البالغ من العمر 59 عاماً أرضاً، بينما هرع عدد من الأشخاص لمساعدته ونقله إلى المستشفى، وأكدت السلطات إلقاء القبض على المهاجم في مكان الواقعة.

واعتبر كوون شيل سيونغ النائب عن الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية، أن الحادث عمل إرهابي وتهديد جدّي للديمقراطية لا يجب أن يحصل تحت أي ظرف من الظروف، مضيفاً: فيما يتعلق بالحالة الصحية لـ لي، ما زلنا في انتظار تقييم الفريق الطبي. كما دعا الشرطة إلى إجراء تحقيق معمق في الاعتداء.

وكان لي زعيم الحزب الديمقراطي خسر أمام يون سوك يول بالانتخابات الرئاسيّة عام 2022، فيما يتوقع على نطاق واسع أن يترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2027، حيث أظهرت استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة أنه منافس جدّي في هذه الانتخابات.