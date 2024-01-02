مادورو: ميلي سيجعل الأرجنتين مستعمرة جديدة من أمريكا الجنوبية

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفض الأرجنتين الانضمام إلى مجموعة “بريكس” بـ”الخطوة الأكثر غباءً” التي قام بها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي والموجهة ضدّ الدولة نفسها.

وقال مادورو في مقابلة صحفية: “إخراج الأرجنتين من هذا العملاق، (بريكس) هي أحد أغبى الأشياء التي قام بها ميلي ضدّ الأرجنتين؛ لأنه بسحب الأرجنتين من (بريكس) فإنه يتصرّف ضدّ الأرجنتينيين، ضد العمال ورجال الأعمال الأرجنتينيين”.

واعتبر الرئيس الفنزويلي أن ميلي “سيعيد الأرجنتين إلى القرن الـ19 ويحولها إلى تابعة للعالم الإمبراطوري أحادي القطب، ومستعمرة جديدة من أمريكا الجنوبية.

وأرسل ميلي في نهاية عام 2023 رسالة إلى زعماء في مجموعة “بريكس”، رفض فيها انضمام الأرجنتين إلى المنظمة.