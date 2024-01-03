“الجنين” .. الرواية الفائزة بالمركز الأول – جائزة نينوى للرواية 2023

دمشق- البعث

فازت رواية “الجنين” للكاتبة ميادة صابر الحجار بالمركز الأول في جائزة نينوى للرواية 2023، حيث اختزلت الكاتبة مضمون روايتها بالقول: “يصيبني الخوف كلما تحركت من مكاني، إنني مخلوق رخو، بلا قوة، في وسط لزج، لا أجد مستقراً يورثني السكينة فوق تلك البطانة الدافئة، التي سقطت عليها سقوطي المرهف الأول، والذي كان بلا ضجيج. كنت في يومي العاشر من رحلتي المتدحرجة في أنابيب شعرت بها، لكنني لم أستطع رؤيتها. مددت كل جسدي في هذه البطانة الرحيمة، لأبحث عن مكان ثابت لي، فبدأ سائل أحمر قان يلمع كلما حاولت أن أغرس ذاتي أكثر، وجلتُ من انهماره الجريء، وتراجعت إلى ركن أكثر عتمة، ورطوبة. نمت في حفرة في جدار امرأة، رأيتها من (جوّاتها) لأول مرة، كانت تجلس في زاوية في مكان ما تتلمس ثدييها المكورين المحتقنين، وتعاني ألماً فيهما. حاولت أن أتوغل في حدسي أكثر فأكثر، لكنني خجلت أمام شعوري بأصابعها الطويلة، وهي تجس صدرها مصدرة تأوّهاً لاحتقانه، وتضغط على حلمتيها البنيتين اللتين ستطعمانني فيما بعد الكثير من الحليب، والصخب والحياة… أطبقت على روحي، وعزمت أن أحتفظ بكل التفاصيل الشاسعة القادمة والصغيرة التي أعيشها الآن، وقد بدأت أنهض لوجودي توا تجللني حماقة كبرى (الحب يقتضي منك أن تبقى على قيد الحياة، والولاء للحقيقة يلزمك السعي لامتلاكها كاملة). أغمضت كلي – أنا العلقة الوضيعة – متمسكاً بهذا القرار البسيط، لأنضج أكثر”