“الشؤون الصحية” تنظم 1678 ضبطاً وتغلق 403 محلات بحمص

حمص -نبال إبراهيم

بين مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حمص الدكتور محمد زيدان أنه تم تنظيم حوالي 44 ضبط بحق أصحاب المحلات الغذائية خلال العطلة، إذ تنوعت ما بين ضبوط إهمال نظافة وبيع لحوم مختلفة وتعريض مواد غذائية للغبار وعدم ارتداء لباس عمل وعدم قطع بطاقات صحية للعمال وعدم شرح بطاقات صحية، بالإضافة إلى أنه تم تنظيم ضبط مصادرة مواد منتهية الصلاحية من أحد المحلات الغذائية في حي الميدان وتم إتلاف المواد أصولاً بحضور صاحب العلاقة.

وأشار زيدان إلى أن إجمالي الضبوط الصحية المخالفة التي نظمها عناصر الرقابة الصحية بحق المحال والفعاليات التجارية والغذائية خلال العام الماضي بلغت 1678 ضبطاً صحياً، مبيناً أن الضبوط المنظمة تنوعت ما بين 128 ضبط بمخالفة الذبح خارج المسلخ البلدي و25 مخالفة ببيع لحمة مفرومة و54 ضبط بمخالفة بيع لحوم مختلفة و25 ضبط بمخالفة سوء تخزين مواد غذائية و29 مخالفة بمواد منتهية الصلاحية و21 ضبط بمخالفة تعريض مواد غذائية للغبار و146 بمخالفة إهمال نظافة و456 مخالفة بعدم ارتداء لباس عمل و646 مخالفة بعدم قطع بطاقات صحية للعمال و53 بمخالفة عدم شرح البطاقات الصحية و52 بمخالفة تربية طيور ضمن دور السكن و31 مخالفة بإصدار أصوات مزعجة و غير ذلك من المخالفات.

وأكد زيدان على أنه تم في العام الفائت معالجة ما يزيد عن 720 شكوى لمواطنين تنوعت ما بين ضجيج مولدات وتسريب ورشح للمياه وتربية طيور ضمن دور السكن، كما تم إغلاق 403 محلات وفعاليات تجارية لمخالفات تستوجب الإغلاق، كما تم فك احتباس ثلاثة سيارات كان يقوم أصحابها ببيع المواد الغذائية المكشوفة، وتم مصادرة 13 كغ من الأسماك كان أصحابها يبيعها بطريقة مكشوفة وغير صحية، بالإضافة إلى مصادرة 4 رؤوس من الأغنام تم تسليمها إلى مركز ملاحظة الأحداث. ولفت زيدان إلى أن إجمالي الرخص الإدارية التي تم منحها لمحال وفعاليات تجارية بالعام الماضي بلغت 649 رخصة إدارية.