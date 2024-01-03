المقاومة العراقية تستهدف قاعدتي الاحتلال الأمريكي في التنف والقرية الخضراء

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية اليوم استهداف قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في قاعدتي التنف والقرية الخضراء.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إن “أبطال المقاومة في العراق استهدفوا بواسطة الطيران المسير قاعدة التنف المحتلة في سورية وذلك في إطار الاستمرار بنهج مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة”، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو.

وفي وقت سابق أعلنت المقاومة العراقية استهدافها قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في القرية الخضراء بحقل العمر النفطي في دير الزور، الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية غير شرعية لها.