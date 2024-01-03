المقاومة تُسقط طائرة استطلاع وتقضي على قوة راجلة للعدو الصهيوني في غزة

الأرض المحتلة – تقارير

واصلت المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة المحاصر، وأسقطت طائرة استطلاع للعدو الصهيوني من نوع هيرمز 900 بصاروخ مضاد للطائرات شرق مدينة غزة.

في الأثناء، قضت المقاومة على قوة راجلة للعدو الصهيوني مكونة من 7 جنود شرق خزاعة بعد تفجير عبوتين مضادتين للأفراد بها، كما استهدفت بقذائف “الياسين 105” دبابة وجرافة من نوع D9 في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كذلك دمرت المقاومة دبابة “ميركافا” للعدو الصهيوني بعبوة شديدة الانفجار واستهدفت أخرى شمال شرق خان يونس، كما استهدفت بقذائف الهاون مقرّ قيادة وتجمعات لجنود الاحتلال شرق جبل الريس في حي التفاح، وبقذيفة “الياسين 105” دبابة للاحتلال في منطقة الشيخ عجلين.

في حين أشارت المقاومة إلى أن مقاتليها قنصوا جنديين للعدو الصهيوني شمال مخيم البريج وسط القطاع، وخاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنوده شمال القطاع.

جاء ذلك في وقت اعترف الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط لديه خلال الاشتباكات مع المقاومة شمال قطاع غزة.

إنسانياً، أعلنت وزارة صحة السلطة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 89 على قطاع غزة إلى 22313 شهيداً و 57296 جريحاً، وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب خلال يوم الأربعاء 10 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 128 شهيداً و 261 جريحاً.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن طيران الاحتلال قصف منازل في منطقة خربة العدس برفح وأحياء المنارة وقيزان النجار ومعن في خان يونس جنوب القطاع ومخيمات النصيرات والمغازي والبريج وسطه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات وتدمير عدد من الأبراج السكنية في مخيمي النصيرات والبريج.

من جانبه أدان المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى تابعاً له في غزة، مؤكداً أن ذلك “أمر غير مقبول”.

وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم وسطها ونور شمس شرقها وسط تحليق الطيران المسير الذي استهدف أحد أحياء مخيم طولكرم بصاروخ، ما أدى إلى تفجير أبوابهما وحولتهما إلى مواقع عسكرية، فيما قامت جرافات الاحتلال بتجريف طرقات عدة، وخاصة في حيي البلاونة والمدارس، ودمرت البنية التحتية، وخربت المنشآت العامة والخاصة.

وتصدت المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم وفجرت عبوات ناسفة بعدد من آلياتها ما أدى إلى إعطابها.