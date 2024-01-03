الوزير قدور يبحث مع السفير أحمد سبل التعاون بين سورية والهند في مجالات النفط والثروة المعدنية

بحث وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور مع سفير جمهورية الهند بدمشق الدكتور إرشاد أحمد، سبل التعاون الممكنة بين سورية والهند في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية.

وأعرب الوزير قدور عن استعداد الحكومة السورية لتوفير البيئة المناسبة والتسهيلات اللازمة لاستقطاب الشركات الهندية المهتمة بالاستثمار في سورية في قطاعات الطاقة والثروة المعدنية، وتشجيعها على زيادة حجم التعاون وتبادل الخبرات وتنفيذ المشاريع المشتركة في هذه المجالات، داعياً الشركات الهندية للاستثمار في سورية في مجال الصناعة النفطية وتطوير وإنتاج الثروة المعدنية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون الممكنة واستعراض مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات النفط والغاز والتطوير العلمي والتقني والتدريب وتأسيس الشركات المشتركة وتفعيلها، بما يسهم في تحقيق التنمية في البلدين.

من جانبه، أعرب السفير الهندي عن ثقته في إمكانية تحقيق فرص تعاون متعددة ومتنوعة بين الهند وسورية في مجال النفط والغاز والثروة المعدنية، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتنمية العلاقات التجارية بين الشركات الهندية والسورية في هذه القطاعات الحيوية.

حضر اللقاء معاونا وزير النفط، ومديرا التخطيط والتعاون الدولي والاتصال والدعم التنفيذي في الوزارة.