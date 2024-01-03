بتكليف من الرئيس الأسد… محافظ الحسكة يقدّم واجب العزاء بالشيخ عبيد الله أحمد الأخضر القادري

الحسكة-سانا

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد، قدّم محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح واجب العزاء بوفاة الشيخ عبيد الله أحمد الأخضر القادري، الذي وافته المنية أول أمس في مدينة عامودا بالحسكة.

ونقل محافظ الحسكة تعازي الرئيس الأسد إلى عائلة الفقيد، وقال في مجلس العزاء: إننا فقدنا عالماً جليلاً، وقامةً وطنيةً دينيةً وأخلاقيةً، مشهود لها على مستوى سورية والعالم.

بدورهم أعرب ذوو الفقيد عن عميق شكرهم للرئيس الأسد على مواساته لهم بفقيدهم الراحل، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.‌‏

والشيخ عبيد الله القادري من مواليد مدينة عامودا عام 1944 ، وإحدى القامات الدينية والوطنية والاجتماعية.