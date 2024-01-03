تفوق سلوي لنادي الرحا بإمكانيات ضعيفة

السويداء – زياد عامر

سجل نادي الرحا اسمه على خارطة الرياضة السورية من خلال رياضة الجودو، حيث سجلت لاعباته تفوقاً محلياً وخارجياً، كما ظهر برياضة الشطرنج وكرة القدم بشكل إيجابي، لكن أن يكون بطلاً بكرة السلة بفئة الإناث فكانت المفاجأة السارة لجمهوره.

مدرّبة الفريق رشا الدالي كشف لـ”البعث” أنها جاءت إلى قرية الرحا قبل أربع سنوات كمدرّسة لمادة التربية الرياضية في إحدى المدارس الابتدائية، حيث نالت أول بطولة للمدارس، مضيفة: قمت بالتواصل مع رئيس النادي نزار أبو راس من أجل إدراج ذلك اللون من الرياضة، فتردّد بالإجابة واصفاً الحالة بضعف الإمكانيات ولكني لم أقتنع وطلبت منه فقط تأمين (كرة) على أن أقوم أنا بتجهيز الملعب، وبعد أن تمّت الموافقة بدأت العملية التدريبية بسبع لاعبات، وبعد ستة أشهر شاركنا في مهرجان للبراعم بالسويداء وحققنا الفوز على أندية لاهثة والكفر وعمران وخسرنا أمام العربي، واستمرت العملية التدريبية بلا بطولات على مستوى المحافظة حتى طلب منا العام الماضي المشاركة في مهرجان (سورية بخير) في دمشق، وكان الفوز على السلمية والأشرفية والخسارة أمام الثورة، ثم شاركنا في بطولة المحافظة تحت الـ16 سنة وجئنا بالمركز الأول بعد الفوز على العربي والقريا والكفر ودوما، ثم كانت المشاركة في بطولة تنشيطية وقد خسرنا أمام العربي، وآخر الإنجازات التفوق على النادي العربي بفئة الناشئات في المباراة الفاصلة 66/72 لنكون ممثلي محافظة السويداء في بطولة الجمهورية.