سيناتور أمريكي يدعو الكونغرس لرفض حزمة المساعدات المقرّرة لكيان الاحتلال

واشنطن-سانا

دعا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الكونغرس إلى رفض حزمة المساعدات العسكرية المقررة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والبالغة 10.1 مليارات دولار والتي لم تتم الموافقة عليها بعد.

ونقل موقع (RT) عن السيناتور ساندرز الذي يمثل ولاية فيرمونت عن الحزب الديمقراطي قوله: يجب ألا يستمر دافع الضرائب الأمريكي في التواطؤ في تدمير حياة الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة، مضيفاً: إن الحرب التي تشنها إسرائيل غير أخلاقية وتنتهك القانون الدولي وكل ذلك يتم تنفيذه باستخدام الأسلحة والذخائر الأمريكية.

وكان ساندرز شدد في كلمة له أمام الكونغرس في كانون الأول الماضي على أنه يجب على الولايات المتحدة ألا تقدم 10 مليارات دولار أخرى لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة لمواصلة حربها ضد الشعب الفلسطيني.

ويأتي ذلك غداة مطالبة السيناتور الديمقراطي تيم كين وزارة الخارجية الأمريكية بكشف تفاصيل موافقتها على صفقة أسلحة تشمل بيع قذائف مدفعية وعتاد عسكري آخر إلى الكيان الإسرائيلي للمرة الثانية، مشدداً على أن مثل هذا الأمر يجب أن يتم تحت أنظار الكونغرس.