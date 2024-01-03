طرطوس تكرم ٢٢٠ أسرة من أبناء الشهداء مع بداية العام الجديد

طرطوس- محمد محمود

بنبل عطاء الشهداء وعظمة تضحياتهم تنطلق مفردات الحياة، وأمامهم يتوقف التاريخ، وينحني الزمن لأنهم بحق كما قال القائد المؤسس حافظ الأسد “أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر”، فلا عيداً يمضي ولا مناسبة تمر إلا وذكراهم العطرة حاضرة، وأثرهم الطيب موجود ومستمر، وما أجمل أن تكون بداية العام بعرفان لعائلاتهم وأولادهم، واستذكار لما قدموه من تضحيات.

حيث كرمت محافظة طرطوس ظهيرة يوم الأربعاء ٣ كانون الثاني ٢٢٠ أسرة من أبناء الشهداء، وذلك برعاية وحضور محافظ طرطوس فراس الحامد، وأمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي د.محمد حسين، وكانت الاحتفالية بدعم وتعاون وحضور عدد من الفعاليات الاقتصادية في المحافظة ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد في المركز الثقافي بطرطوس.

الفعالية تضمنت تقديم مبالغ مالية لأبناء الشهداء، مع احتفالية غنائية بحضور بابا نويل، وفتح مائدة طعام وحلويات لإدخال البسمة والسعادة لقلوب الأطفال وذويهم.

محافظ طرطوس فراس الحامد أكد في حديثة أثناء الحفل أن تكريم أبناء الشهداء واجب وعمل عظيم وعمل معنوي في مقارنة تضحيات آبائهم، وكما قال الرئيس بشار الأسد إن كل شيء جميل ما كان ليكون إلا بتضحياتهم. مضيفاً: إن الشهادة ثقافة متجددة في وجدان كل وطني شريف يؤمن أن الوطن لا يصان إلا بها، وأن شعبنا سباق لطلب الشهادة منذ الأزل في مواجهة الغزاة الطامعين، فليس بغريب على شعب نشأ على عشق الشهادة تقديم أغلى ما يملك في سبيل وطنه، فهي لدينا ثقافة متوارثة اتخذناها نهجاً وطريقاً مدركين أن أرضنا تستحق البذل والعطاء والغالي والنفيس، لنكون شعباً جديراً بالحياة والانتصار.

وأكد الحامد مخاطباً أبناء الشهداء: إن آبائكم سجلوا في صفحات التاريخ سطوراً من المجد، ودماؤهم اليوم هي من حمت الوطن وستحميه، وما نقدمه من تذكير اليوم لما قدموه هو أبسط الواجب وأقل التقدير لعظمتهم وشهادتهم.

من جانبه خاطب رجل الأعمال وليد رفول ذوي الشهداء أن فرحتنا بالعيد لا تكتمل إلا بوجودكم وتبادل عبارات المحبة معكم لنشعركم أننا أوفياء لكم ولآبائكم.. نعم أيها الأبناء حمل آبائكم راية الحق وصنعوا لنا عزة وفخراً، فالمعايدة لكم ولجيشنا الباسل الذي دافع عن عزة الوطن وما زال.

حضر الفعالية السفير الصربي رادوفان ستويانوفيتش، ومدير الأوقاف في طرطوس الشيخ عبد الله السيد، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والفعاليات الرسمية والحزبية في المحافظة.