إدانات عربية ودولية للتفجير الإرهابي في محافظة كرمان الإيرانية
عواصم – سانا
تواصلت الإدانات العربية والدولية لحادثة التفجير الإرهابي الذي وقع قرب مرقد الشهيد قاسم سليماني في محافظة كرمان الإيرانية يوم الأربعاء.
فقد أدانت المملكة العربية السعودية التفجير، وعبّرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
من جهته أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشدة التفجير، وجاء في برقية تعزية أرسلها إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: إن قتل مدنيين يزورون مقبرة عمل صادم في قسوته واستهتاره، وأرجو أن تنقلا عبارات التعاطف والمساندة لعائلات وأصدقاء الضحايا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأكد بوتين في برقيته إدانة روسيا للإرهاب بجميع أشكاله، مشدّداً على التزامها بمحاربة “هذا الشر بلا هوادة”.
كذلك اعتبر عضو لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الدوما الروسي أدالبي شخاغوشيف أن الهجوم يأتي نتيجة للفوضى التي خلقتها السياسات الغربية في المنطقة، وقال في تصريح له: إن السياسة الحالية للغرب تؤدي إلى فوضى لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة، الأمر الذي يفتح المجال للأعمال الإرهابية وفي النتيجة نرى ذلك الهجوم الإرهابي في إيران.
وأشار إلى أن سياسات الولايات المتحدة و”إسرائيل” وحلفائهما في الشرق الأوسط تعطي آفاقاً للإرهاب الدولي ومحاولات خلق بؤر إرهابية جديدة، وبالتالي قيام حروب كبيرة في المنطقة.
من جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الهجوم الإرهابي، ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتيريش تعازيه القلبية لحكومة وشعب إيران وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.