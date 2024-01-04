إدانات عربية ودولية للتفجير الإرهابي في محافظة كرمان الإيرانية

من جهته أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشدة التفجير، وجاء في برقية تعزية أرسلها إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: إن قتل مدنيين يزورون مقبرة عمل صادم في قسوته واستهتاره، وأرجو أن تنقلا عبارات التعاطف والمساندة لعائلات وأصدقاء الضحايا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد بوتين في برقيته إدانة روسيا للإرهاب بجميع أشكاله، مشدّداً على التزامها بمحاربة “هذا الشر بلا هوادة”.