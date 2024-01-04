إيران تؤكّد التزامها باستخدام كل الوسائل لمحاسبة المسؤولين عن هجومي كرمان

نيويورك-سانا

أعلنت إيران أنها ملتزمة باستخدام كل الآليات المتاحة لضمان محاسبة المسؤولين والمتواطئين معهم في الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في محافظة كرمان يوم الأربعاء.

وقال السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وإلى سفير فرنسا الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن: إن هذا العمل المشين استهدف عمداً الأبرياء بتفجيرين إرهابيين بالقرب من مرقد الشهيد الفريق قاسم سليماني في مدينة كرمان في الذكرى الرابعة لاستشهاده، وأدى الهجوم الإرهابي حتى الآن إلى استشهاد ما لا يقل عن 103 أشخاص، بينهم أطفال ونساء وإصابة 211 شخصاً آخر بعضهم في حالة خطيرة.

وذكر إيرواني أن تحقيقات شاملة تجري حالياً لتحديد هوية مرتكبي ومخططي هذه الجريمة النكراء واعتقالهم، وفي الوقت نفسه تلتزم جمهورية إيران الإسلامية باستخدام جميع الآليات المتاحة لضمان محاسبة المسؤولين والمتواطئين معهم في هذا العمل الإرهابي الشنيع.

ولفت إلى أن بلاده تدين بوضوح مثل هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ولن تدخر جهداً في السعي لتحقيق العدالة لضحايا هذا الحادث، مضيفاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطلب من الأمين العام ومجلس الأمن إدانة هذا الهجوم الإرهابي الرهيب بشكل فوري وعلني.