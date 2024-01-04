افتتاح قنصلية فخرية لجمهورية صربيا في طرطوس

طرطوس-سانا

افتتحت في مدينة طرطوس قنصلية فخرية لجمهورية صربيا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير العلاقات بين سورية وصربيا.

واعتبر السفير محمد حاج إبراهيم مدير إدارة الشؤون الآفروآسيوية في تصريح للصحفيين أن افتتاح القنصلية الفخرية بحضور عدد من الفعاليات الاقتصادية دليل على رغبة الدول الصديقة بتطوير العلاقات مع سورية، ودافع للدول الأخرى للقدوم إليها، وبحث سبل الاستثمار والتعاون الاقتصادي معها.

بدوره القنصل الفخري وليد رفول أكد في كلمته أن القنصلية ستشكل نافذة لمزيد من الجهود والتعاون بين البلدين في جميع المجالات بما يحقق المصلحة والمنفعة لهما.

ونوّه رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد بدور الفعاليات الاقتصادية في مجال العمل المجتمعي والإنساني، إضافةً إلى الجانب الاقتصادي، آملاً أن يكون افتتاح القنصلية بداية تعاون جديد يخدم البلدين في جميع الصعد.