الكويت.. تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

الكويت-سانا

عيّن أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً للوزراء.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الديوان الأميري الكويتي قوله: إنه “بعد المشاورات تم تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، كما يكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم لإصدار مرسوم بتعيينهم”.

والشيخ محمد صباح السالم الصباح هو أول رئيس للوزراء في عهد أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد البلاد في الـ 20 من كانون الأول الماضي، بعد وفاة الأمير نواف الأحمد الصباح.