المقاومة اللبنانية تستهدف موقع بركة ريشا للعدو الإسرائيلي
بيروت-سانا
أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية استهداف موقع بركة ريشا للعدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيه.
وقالت المقاومة في بيان: إنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مقاتلو المقاومة تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة مؤكدة أنه تم تحقيق إصابات مباشرة فيه.
وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية أعلنت في وقت سابق استهداف ثكنة برانيت للعدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية في شمال فلسطين المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة فيها.