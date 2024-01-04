الولايات المتحدة لم يعد لديها الأموال الكافية لمواصلة دعم نظام كييف

وأشار كيربي إلى أن أحدث حزمة مساعدات وقعت في الـ27 من كانون الأول الماضي لم يتم تسليمها بالكامل لأوكرانيا بعد وإتمامها يحتاج لأسابيع.

وفي شأنٍ متصل ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن 54 دولة أجنبية تقدّم مساعدات عسكرية للنظام الأوكراني، حيث أنفقت تلك الدول نحو 203 مليارات دولار منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها: إن 54 دولة تقدم المساعدة لأوكرانيا وإنه تم إنفاق أكثر من 203 مليارات دولار.

وأوضحت أن الدول الأجنبية زودت القوات المسلحة الأوكرانية بأكثر من 1.6 ألف وحدة من الصواريخ وأسلحة المدفعية وأكثر من 200 نظام صاروخي وأكثر من 5220 وحدة من الأسلحة المدرعة وأكثر من 23 ألف طائرة مسيرة.

وأضافت: إن مجموعة مكونة من أكثر من 500 مركبة فضائية تابعة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومن بين الأقمار الصناعية هناك أكثر من 70 قمراً صناعياً للاستطلاع والباقي عبارة عن مركبات تجارية مزدوجة الاستخدام، كما تستفيد كييف من أكثر من 20 ألف محطة من نظام ستارلينك للأقمار الصناعية.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي 13.5 ألف مرتزق أجنبي وصلوا للقتال إلى جانب النظام الأوكراني معظمهم من أوروبا، حيث بلغ عدد الأوروبيين منهم 8.5 آلاف بينما وصل 1.7 ألف مرتزق من آسيا و2.7 ألف من أمريكا الشمالية والجنوبية.

وأكدت الوزارة أنه تم القضاء على نحو 6 آلاف منهم فيما فر أكثر من5.5 آلاف ولم يبق الآن سوى 1.9 ألف مرتزق.