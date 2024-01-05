الدوري الإيطالي.. الانتر يسعى لحسم صدارة الذهاب وروما يستضيف أتلانتا

البعث – وكالات

مع توقف الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم من أجل إقامة منافسات الدور الثالث لكأس الاتحاد أقدم مسابقات كرة القدم في العالم، وكذلك الدوري الإسباني بسبب منافسات دور الـ32 للكأس مع غياب للمواجهات الكبيرة، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري الإيطالي والتي يتطلع فيها الإنتر المتصدر لحسم بطولتها عندما يستضيف هيلاس فيرونا، وتغيب المواجهات الكبيرة عن هذه الجولة، فاليوفي يحلّ ضيفاً على ساليرنتانا في حين يحل ميلان الذي تأهل إلى ربع نهائي الكأس بالفوز على كالياري ضيفاً على إيمبولي.

ويحتاج النييرازوري إلى الفوز لضمان بطولة مرحلة الذهاب عندما يستضيف هيلاس فيرونا صاحب المركز السابع العشر على سلم الترتيب والذي لا يفصله عن مثلث القاع سوى فارق الأهداف الذي يتقدم به على كالياري، وحافظ الانتر على صدارة الجدول منذ الجولة التاسعة بعدما سجل نتائج مثالية لاستعادة اللقب الذي توج به عام 2021 للمرة التاسعة عشرة، وارتفع الفارق أحياناً مع أقرب المنافسين إلى خمس نقاط قبل أن يستقر في الجولة الفائتة عند نقطتين أمام السيدة العجوز، وخاض إنتر 9 مباريات على أرضه مسجلاً 7 انتصارات وتعادلاً وهزيمة كانت الوحيدة هذا الموسم، في حين هيلاس الذي لم يحقق سوى فوز واحد في 16 جولة فسجل انتصاراً يتيماً خارج ملعبه مقابل تعادلين و6 هزائم.

وبالعودة إلى أقوى لقاءات الجولة، يتشوق محبو ذئاب العاصمة”روما” لمشاهدة مباراة فريقهم بعد نشوة الفوز أمام كريمونيسي بنتيجة 2-1 في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب الأوليمبكو مسرح المباراة أمام أتالانتا، وتنطلق صافرة البداية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً.

وبلغ كل من أتالانتا وروما ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد أن تجاوز أتالانتا ضيفَه ساسوولو 3-1 ، وكذلك فعل روما كما أسلفنا، لذا سيكون اللقاء بينهما مشوقاً جداً.

وعن مواجهات الفريقين، فقد سبق وأن تواجه الفريقين في 117 مباراة في الدوري الإيطالي، فاز روما في 52 مباراة، بينما حسم فريق أتلانتا لصالحه 28 مباراة، وخيم التعادل بينهم على 37 مباراة، كما سجل فريق روما في شباك فريق أتلانتا 176 هدفاً، بينما سجل فريق أتلانتا في شباك فريق روما 136 هدفاً.