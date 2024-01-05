الزعيم كيم: الأولوية لتعزيز القدرات الدفاعية لكوريا الديمقراطية في مواجهة التحديات العسكرية

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الديمقراطية الشعبية عن كيم قوله خلال زيارة تفقدية إلى مصنع إنتاج مركبات إطلاق الصواريخ: “إن من المشجع رؤية هذه النجاحات الكبيرة التي أنجزها المصنع باتجاه تحقيق الهدف التاريخي الأكبر لنا، وهو بناء جيش قوي وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد دون توقف، وذلك في ظل الوضع الخطير السائد والذي يستدعي منها أن تكون مستعدة بقوة لأي مواجهة عسكرية مع العدو”.

كما أشار كيم إلى أهمية تصنيع القاذفات المتنوعة لإطلاق الأسلحة التكتيكية والإستراتيجية بهدف تعزيز قوة الردع النووي للبلاد والطلب العملياتي للجيش الكوري الديمقراطي.