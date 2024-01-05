السوداني: نعمل على وضع ترتيبات إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي في العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء “واع” أن السوداني أعلن خلال الحفل التأبيني الذي أقامته هيئة الحشد الشعبي اليوم في الذكرى الرابعة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ورفاقهما “أن الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود (قوات التحالف الدولي) في العراق بصورة نهائية، وأنه لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه”.

ولفت السوداني إلى أن العراق تربطهُ مع أمريكا اتفاقية شراكة وعلاقات دبلوماسية، لكن أمريكا قامت بخرق المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية وما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من المساواة في السيادة بين الدول وحظر استخدام القوة في هذه العلاقات.