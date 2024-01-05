تجربة ودية لمنتخبنا الوطني قبل النهائيات الآسيوية

المحرر الرياضي

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم عند السادسة والنصف من مساء اليوم لقاء ودياً مع نظيره منتخب قيرغيزستان تحضيراً لنهائيات كأس آسيا التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في قطر.

المباراة التي ستقام في مدينة دبي الإماراتية التي يجري منتخبنا فيها منذ نحو خمسة أيام معسكراً تدريبياً تعد الأولى بعد إعلان المدرب هيكتور كوبر للقائمة التي ستتواجد في البطولة القارية، حيث ستكون فرصة لمشاهدة الوجوه الجديدة التي تم استدعاؤها للمرة الأولى أمثال بابلو صباغ وخليل إلياس ومحمود الأسود، كما أنها تعد تجربة هامة لزيادة الانسجام في ضوء قصر فترة الاستعداد وعدم وجود مباريات ودية عالية المستوى.

منتخبنا كان قد وصل إلى دبي يوم الأحد الماضي ليتوافد اللاعبون بشكل متتالي للالتحاق بالمعسكر ، ليتبين إصابة المهاجم مارديك ماردكيان وبالتالي تم استدعاء علاء الدين الدالي كبديل له، قبل أن يصاب محمد عثمان ويتم تعويضه بالمخضرم محمد العنز ، ووفق المنسق الإعلامي ركزت التدريبات على تطبيق مجموعة من الأمور الخططية الدفاعية والهجومية.

تاريخياً أخر لقاء جمع منتخبنا بمنتخب قيرغيزستان كان في نهاية العام 2018 وكان في إطار التحضير لكأس آسيا 2019 وانتهى حينها بفوز منتخب قيرغيزستان بهدفين لواحد.

المباراة لن تكون الأخيرة للمنتخب قبل النهائيات الآسيوية ، فمن المقرر أن يلاقي منتخب ماليزيا يوم الثلاثاء المقبل في قطر على أن يبدأ مشواره في البطولة القارية في الثالث عشر من الشهر الجاري أمام منتخب أوزبكستان ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي أستراليا والهند.