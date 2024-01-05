خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر بريف الحسكة من الخدمة إثر اعتداءات المحتل التركي

الحسكة-سانا

خرجت محطة تحويل الكهرباء في ناحية تل تمر بريف الحسكة من الخدمة اليوم جراء اعتداءات المحتل التركي الذي استهدف الخط الكهربائي المغذي لها.

وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس صالح إدريس في تصريح لمراسل سانا أن المحطة خرجت من الخدمة نتيجة قيام المحتل التركي باستهداف خط 66 ك. ف المغذي للمحطة بعدد من القذائف في منطقة أم الكيف، ما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن منطقة تل تمر والتجمعات والقرى المحيطة بها، مؤكداً أن ورشات الصيانة تنتظر تأمين المكان للعمل على تحديد مكان الضرر وإصلاحه بالسرعة الممكنة وإعادة المحطة إلى الخدمة مجدداً.

وكانت المحطة قد خرجت من الخدمة خلال شهر أيلول الماضي نتيجة تعرض الخطوط الكهربائية المغذية لها للأضرار نتيجة الاعتداءات من قبل المحتل التركي.