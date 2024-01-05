عشرات الشهداء والجرحى إثر عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منازل الفلسطينيين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى ووجود عدد آخر تحت الأنقاض.

كما استشهد ثلاثة آخرون وأصيب العشرات جراء قصف طيران الاحتلال منطقة مواصي القرارة جنوب القطاع، بينما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع ما أدى لوقوع شهداء وجرحى.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال عدة منازل بالتزامن مع مواصلة قصف مدفعيته للمخيم وشرق مخيم البريج كما قصفت زوارق الاحتلال الحربية ومدفعيته شواطئ دير البلح وسط القطاع المنكوب.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 91 إلى 22400 شهيد و57600 جريح.

وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وداهمت المنازل وعاثت فيها خراباً واعتدت على المحال التجارية والبنى التحتية وأطلقت الرصاص تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد فتى 17 عاماً وإصابة 7 آخرين بعضهم بحالة خطرة، بالإضافة لاعتقالها آخرين.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح، كما تعمدت تدمير البنية التحتية في عدة أحياء وسط المخيم.

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال قرية حرملة شرق مدينة بيت لحم وبلدة بيت فجار جنوبها واعتقلت شابين، كما اعتقلت فلسطينياً في قرية فحمة جنوب مدينة جنين بعد مداهمة منزله.