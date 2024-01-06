أهالي قرية طاش حواس بريف الحسكة يتصدّون لرتل للاحتلال الأمريكي

الحسكة-سانا

تصدّى أهالي قرية طاش حواس في منطقة اليعربية بريف الحسكة لرتل عسكري مشترك لقوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” العميلة، ومنعوه من دخول قريتهم.

وذكرت مصادر أهلية من ريف اليعربية أن رتلاً مؤلفاً من مدرعتين عسكريتين للاحتلال الأمريكي وسيارة تابعة لميليشيا “قسد” الانفصالية حاول الدخول إلى قرية طاش حواس، فقام أهالي القرية بالتصدّي له ورشقه بالحجارة وطرده خارج المنطقة.

وفي وقتٍ سابق سرقت قوات الاحتلال الأمريكي العشرات من الصهاريج المعبأة بالنفط من حقول الجزيرة السورية.

وأفادت مصادر أهلية من ريف اليعربية بأن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 56 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق خرج فجر اليوم عبر معبر المحمودية غير الشرعي باتجاه قواعد الاحتلال في الأراضي العراقية.

وفي السياق ذاته، أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي صباح اليوم وعبر معبر الوليد غير الشرعي رتلاً مؤلفاً من 34 آلية شاحنات مغطاة وبرادات وناقلات كبيرة من قواعدها في الجزيرة السورية إلى قواعدها في شمال العراق.