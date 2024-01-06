6-يناير-2024
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المقاومة العراقية تستهدف قاعدتي الاحتلال الأمريكي في التنف والشدادي

بشار المحمد

بغداد-سانا    

أعلنت المقاومة العراقية اليوم استهداف قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في قاعدتي التنف والشدادي بريفي حمص والحسكة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مقاتلو المقاومة في العراق بالطائرات المسيرة قاعدتين للاحتلال الأمريكي هما قاعدة التنف وقاعدة الشدادي بالعمق السوري”، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو.

 

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