رئيس الاتحاد المهني للبناء: المرسوم رقم 3 سيخفّض الأسعار وتكاليف البناء ويعزّز الإنتاجية

دمشق – زينب محسن سلوم

بين خلف حنوش، رئيس الاتحاد المهني للبناء والأخشاب، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الإسمنت في تصريح خاص لـ”البعث” أن المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2024 القاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء عمران، سيكون له إنعكاس إيجابي على المواطن وعلى حركة البناء والإعمار خلال المرحلة القادمة، وحتى على العاملين في كلا القطاعين سواءً “عمران” والإسمنت، مبيناً أنه سيتم تجميع القدرات للاستفادة من كل المكونات، وليتم ضبط آلية التدخل الإيجابي في تلك المرحلة، وحكماً في المستقبل سينعكس على الأسعار إنخفاضاً، وبالتالي على تكاليف بالبناء كون البيع سيتم من المُنتِج للمستهلك مباشرةً، ما سيؤدي إلى التخلّي عن بعض الحلقات الوسيطة الأخرى.

وتابع حنوش: من الملاحظ أن المرسوم شدّد حرص المشرع فيما يخص مجلس الإدارة، حيث أكد اعتماد ذوي الاختصاص حتى بممثلي العمال، وذلك عكس ما كان سائداً فيما سبق لجهة قيام الاتحاد بتسمية ممثليه دون أخذ ذلك بعين الاعتبار، مضيفاً: نُدرك هنا أن المرسوم يطلب من ممثل العمال أن يأخذ دوره المهني وليس فقط دور المدافع عن حقوق العاملين.

ونوّه حنوش بأن المرسوم التشريعي رقم 3 قد حافظ على جميع العاملين بكلا المؤسستين بما فيهم “العقود”، ما يؤكد دائماً اهتمام قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد بالعمال، وحرصه على عدم المساس بحقوق أي عامل سواء كان دائماً أم مؤقتاً.

ولفت رئيس الاتحاد المهني للبناء إلى أن المرسوم سيؤدي إلى العمل بسهولة لتطوير الشركات وتحقيق زيادة الإنتاجية، والتي نحن بأحوج ما نكون إليها، ولا سيما خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال توفر السيولة بمكان واحد فقط، مشيراً إلى أنه وعند التحدث عن تطوير العملية الإنتاجية فهذا يعني العمل على خفض التكاليف، وبالتالي إنعكاس ذلك إيجابياً على المواطن.

وختم حنوش بالقول: بشكل عام المرسوم جاء بالتوقيت المناسب وباللحظة المفصلية التي تشهد الإستعداد لحركة الإعمار وإعادة الإعمار بعد دحر خطر الإرهاب.