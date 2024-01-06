عشرات الشهداء والجرحى إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، فيما لم تستطع طواقم الإسعاف من الوصول إليها.

كما قصف طيران الاحتلال مدينة خان يونس، ولا سيما في منطقة أصداء غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد 22 فلسطينياً على الأقل، وإصابة آخرين بجروح.

وتشهد مخيمات المغازي والبريج والنصيرات سلسلة من القصف المدفعي العنيف، فيما اعتلى قناصة الاحتلال بعض العمارات المرتفعة، وأطلقوا الرصاص صوب أي فلسطيني يحاول التحرك أو النزوح لمنطقة أخرى.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 22600 شهيد، إضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57900 جريح.