إيران تؤكد ضلوع عشرات المتهمين الأمريكيين ومن 5-6 دولٍ في قضية اغتيال سليماني
طهران-سانا
أعلن نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب آبادي عن وجود 96 متهماً أميركياً في ملف اغتيال الفريق قاسم سليماني.
وقال آبادي أمام مؤتمر في طهران تحت عنوان “رجل ميدان حقوق الإنسان”: إن قيام أميركا باغتيال سليماني ورفاقه كان عملاً إجرامياً وخرقاً لكل القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة”.
وأوضح آبادي أن إيران وأميركا عضوان في معاهدة عام 1973 التي تنص بأن كل المسؤولين والموظفين والدبلوماسيين للدول إذا تعرضوا للاعتداء أو القتل في دولة أخرى يؤدون مهامهم فيها فإن ذلك يعتبر جريمة وإن الأميركيين قد انتهكوا هذه المعاهدة وحتى سيادة العراق.
وأشار آبادي إلى وجود ملف لـ 96 أميركياً متهماً بجريمة اغتيال سليماني، لافتاً إلى أن الأمر ليس حصراً بالأميركيين بل هناك أشخاص آخرون من 5 إلى 6 دول أخرى، وقد قرر القضاء الإيراني البت أولاً في قضية المتهمين الأميركيين.
وفي شأنٍ آخر، جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعوة بلاده المجتمع الدولي إلى التحرك العملي لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والتصدي لمختلف أشكال الإرهاب.
وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا الليلة الماضية: إنه يجب التحرك العملي لوقف جرائم الكيان الصهيوني وعمليات الإبادة الجماعية المستمرة، وقتل المدنيين في قطاع غزة، وتسهيل إرسال المساعدات الإنسانية، ومنع الهجرة القسرية، وإقرار حق الفلسطينيين بتقرير مصير مستقبل بلادهم، لافتاً إلى أن أمريكا والكيان الصهيوني مسؤولان عن الإبادة الجماعية في غزة.
وشدد عبد اللهيان على أن أمن غزة والضفة الغربية وأمن المنطقة مترابطان والحرب ليست الحل، مؤكداً أن إيران هي الداعم الأكثر صدقاً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
من جانبها أدانت وزيرة الخارجية الفرنسية العمل الإرهابي الذي وقع في كرمان يوم الأربعاء الماضي، معربة عن قلقها إزاء تزايد حدة التوترات في المنطقة.
بدوره أعلن المدعي العام الإيراني في محافظة كرمان مهدي بخشي عن إلقاء القبض على 32 شخصاً في قضية الاعتداء الإرهابي الذي شهدته المحافظة الأربعاء الماضي.
وكشف المدعي العام في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية عن ضبط 16 عبوة ناسفة في المحافظة قبل الاعتداء الإرهابي، وقبل إجراء مراسم الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.
ولفت المدعي العام إلى اعتقال 23 إرهابياً من تنظيم (داعش) كانوا على استعداد للقيام بعمليات انتحارية في محافظة كرمان في الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن مرتكبي الاعتداء الإرهابي فجراً نفسيهما قبل بوابة التفتيش الخاصة بالمراسم.
كما كشف عن اعتقال انتحاريين اثنين، قبل مراسم تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي في كرمان كانا يعتزمان تنفيذ عمليات إرهابية.