الرفيق الشوفي يتفقد سير الامتحان الموحّد المؤتمت لطلاب الشهادة الثانوية في دمشق

دمشق – البعث

بهدف الاطلاع على واقع تنفيذ الامتحان الموحّد المؤتمت للشهادة الثانوية، تفقد صباح اليوم عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس مكتب التربية والطلائع الرفيق ياسر الشوفي، ووزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني، ومحافظ دمشق طارق كريشاتي، واقع العملية الامتحانية في مدرسة محمد بهجت البيطار.

وأثنى الرفيق الشوفي خلال الجولة، على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المعنيين في وزارة التربية والهادفة إلى تطوير وتعزيز العملية التربوية، مشيراً إلى أهمية التغيرات الأخيرة التي أجرتها الوزارة بهدف تحسين سوية مخرجات العملية التعليمية والتربويّة.

من جهته، بين الرفيق المارديني أن الهدف من الامتحان الموحّد المؤتمت هو تدريب طلاب الشهادة الثانوية وتهيئتهم لتطبيقه في الامتحان النهائي، مشيراً إلى أنه تم اتباع الطريقة الموضوعية في طرح الأسئلة لتشمل جميع وحدات الكتاب لكن تصحيح الإجابات سيتم بأسلوب مؤتمت، موضحاً أنه بعد صدور نتائج الامتحان الموحد الفصلي، سيقوم مركز القياس والتقويم بدراسة النتائج للحصول على الإحصائيات اللازمة لتطوير هذا العمل.