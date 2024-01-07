الصين تعاقب خمس شركات أميركية لانتهاكها مبدأ “الصين الواحدة”

بكين-سانا

أعلنت الصين عن نيتها فرض عقوبات على خمس شركات أميركية لصناعة الأسلحة، بسبب صفقات بيع الأسلحة إلى تايوان.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله اليوم: إن الولايات المتحدة أعلنت مؤخراً عن صفقة جديدة لبيع الأسلحة إلى تايوان، كما فرضت عقوبات على شركات ومواطنين صينيين تحت ذرائع مختلفة، مضيفاً: إن مبيعات الأسلحة الأميركية إلى منطقة تايوان الصينية تشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ “الصين الواحدة” وشروط البيانات الصينية الأميركية المشتركة الثلاثة.

وأضاف المتحدث: إن العقوبات الأميركية غير القانونية على أفراد وشركات من الصين تلحق ضرراً خطيراً بسيادة الصين و مصالحها الأمنية كما تقوّض سلامة و استقرار مضيق تايوان، وتنتهك الحقوق القانونية والشرعية للشركات والمؤسسات الصينية،وبكين تدينها بقوة وحزم، وقدمت رسائل رسمية بهذا الشأن إلى الولايات المتحدة.

وتابع المتحدث: إنه ورداً على التصرفات الأميركية الخاطئة، وبما يتفق مع القانون الصيني الخاص بالرد على العقوبات الأجنبية، قررت بكين فرض عقوبات على خمس شركات أميركية للصناعة الدفاعية هي ( بي.إيه.إي سيستمز لاند) و (أرمامنتس) و (ألاينت تيكسيستمز أوبريشنز) و (أيروفيرونمنت) و (فياسات و داتا لينك سوليوشنز)، حيث تقضي العقوبات بتجميد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لهذه الشركات في الصين.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، وافقت الشهر الماضي على صفقة مبيعات معدات عسكرية قيمتها 300 مليون دولار إلى تايوان .