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8-يناير-2024
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العدد 17582 الأحد 7-1-2024
نشرة إعلانات العدد 1049 / الاثنين 8-1-2024 / 8 صفحات
المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات جنود العدو الإسرائيلي عند المناطق الحدودية
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة قسرك بريف الحسكة
إيران تؤكد ضلوع عشرات المتهمين الأمريكيين ومن 5-6 دولٍ في قضية اغتيال سليماني
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العدد 17582 الأحد 7-1-2024
بشار المحمد
7-يناير-2024
العدد 17582 الأحد 7-1-2024
نشرة إعلانات العدد 1049 / الاثنين 8-1-2024 / 8 صفحات
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