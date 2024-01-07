المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة قسرك بريف الحسكة

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية بالطيران المسير قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة قسرك بريف الحسكة.

وقالت المقاومة في بيان لها اليوم: “استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مقاومونا في العراق بالطائرات المسيرة الاحتلال الأمريكي في قاعدة قسرك بريف الحسكة”، مؤكدةً على استمرار المقاومة بدك معاقل العدو.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أمس قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في قاعدتي التنف والشدادي بريفي حمص والحسكة.