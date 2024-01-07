المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات جنود العدو الإسرائيلي عند المناطق الحدودية

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بالأسلحة المناسبة اليوم مواقع وتجمعات لجنود العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، محققةً فيها إصابات مباشرة.

وذكرت المقاومة في بيانات منفصلة أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة‌‌‌، استهدفت المقاومة العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت ‏بصواريخ بركان، وفي ثكنة شوميرا وموقعي المرج والرادار ‏بالأسلحة المناسبة، وحققت فيها إصابات مباشرة”.‏

كذلك استهدفت المقاومة تجمعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في جنوب المنارة ومحيط ‏موقع ميتات بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابتها إصابة مباشرة.‏ ‏

كما استهدفت المقاومة دبابة في ‏موقع رويسة العاصي بصواريخ كورنيت، وتموضعات ‏لجنود العدو في محيطي موقعي المطلة والمالكية بالأسلحة المناسبة، وأوقعتهم بين قتيل ‏ومصاب.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس بـ 62 صاروخاً متعدداً قاعدة المراقبة الجوية للعدو الإسرائيلي “ميرون”، وحققت إصابات مباشرة فيها.