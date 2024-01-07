تدمير أوكار لإرهابيي (داعش) في ديالى

بغداد-سانا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي اليوم عن تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم (داعش) الإرهابي بضربة جوية في محافظة ديالى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن القيادة قولها في بيان: إن أبطال صقور 112 في الجيش العراقي تمكنوا بضربة جوية من تدمير 3 أوكار للإرهاب في قاطع عمليات ديالى، وذلك بمعلومات دقيقة لجهاز المخابرات الوطني العراقي ومتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة، مشدّدة على استمرار القوات العراقية باستهداف أوكار الإرهاب حتى تطهير كامل العراق من رجسه وشروره.