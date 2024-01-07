حادثة تسبب تعليق استخدام (بوينغ 737 ماكس 9) في أوروبا

برلين-سانا

أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية تعليق استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس 9، بعد تحطم نافذة طائرة من هذا النوع تابعة لخطوط ألاسكا الأمريكية على ارتفاع خمسة آلاف متر مؤخراً.

وأشارت الوكالة في بيان نقله موقع RT إلى أنه لا توجد شركات طيران في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشغل حالياً هذا النوع من الطائرات.

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران البريطانية أنها ستطلب من جميع شركات الطيران التي تشغل طائرات بوينغ 737 ماكس 9 الالتزام بمتطلبات إدارة الطيران الفيدرالية FAA لدخول المجال الجوي للبلاد.

وأوقفت ألاسكا ثاني أكبر مشغل للطائرات من هذا الطراز في العالم تحليق أسطولها في أعقاب الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي بعد نصف ساعة من إقلاع إحدى طائراتها من بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية.